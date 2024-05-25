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السبت 25 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. توافد جماهيري على المقاهي فى الدقهلية لمتابعة مباراة الأهلى والترجى التونسى

توافد الجماهير على
توافد الجماهير على المقاهى لمتابعة مباراة الاهلى والترجى
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توافد عدد كبير من المواطنين بكافة مدن ومراكز وقرى محافظة الدقهلية على المقاهي لمتابعة مباراة فريق النادى الأهلى أمام غريمه الترجى التونسى في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تقام في الثامنة من مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي .

توافد جماهيرى على المقاهي فى الدقهلية لتابعة مباراة الاهلى والترجى التونسى:

وبدأ المواطنين في حجز مقاعدهم بالمقاهي كون المباراة مشفرة ومذاعة عبر إحدى القنوات التي تتطلب اشتراك ، حيث وضع أصحاب المقاهي مقاعد إضافية خارج محلاتهم ووضعوا شاشات كبيرة ومكبرات الصوت .

إتاحة مشاهدة مباراة الاهلى والترجي التونسي بمراكز الشباب مجانا فى الدقهلية:

في السياق ذاته أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، إتاحة مشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادى الأهلى المصري والترجي التونسي بالأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية ومراكز الشباب على مستوى مدن ومراكز وقرى محافظة الدقهلية مجانًا.
وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة محمود الصبروط في تصريحات صحفية، ان المباراة سيتم عرضها سواء عبر شاشات ضخمة بالأندية والبالغ عددها 30 نادى رياضي فضلا عن أندية الشركات، وبداخل 250 مركز شباب من بين 435 مركز شباب بالقرى، و4 مراكز تنمية شبابية وهى :"مركز التنمية الشبابية بستاد المنصورة، ومركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين، ومركز التنمية الشبابية بمدينة أجا، ومركز التنمية الشبابية بمدينة المطرية".

الاهلى يواجه الترجى التونسي فى مباراة إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا:

ويستضيف فريق النادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الترجى التونسى في الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

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