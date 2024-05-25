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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الترجي يواجه الأهلي بالقوة الضاربة

فريق الترجي التونسي
فريق الترجي التونسي
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 أعلن الجهاز الفني لفريق الترجي التونسي بقيادة البرتغالي ميجيل كاردوزو تشكيل فريقه الذي يخوض به مواجهة  الأهلي في مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يلتقي الأهلي والترجي في الثامنة، مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي في مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب في ملعب حمادي العقربي برادس بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل الترجي كالتالي:

حارس المرمى: أمان الله مميش.
خط الدفاع: محمد بن علي – محمد أمين توجاي – ياسين مرياح – محمد أمين بن حميدة.
خط الوسط: روجير اهولو – حسام تقا – غيلان الشعلالي.
خط الهجوم: حسام الدين غشة – يان ساس – رودريجو رودريجيز.

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