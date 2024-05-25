نهائي دوري أبطال أفريقيا.. وسام أبو علي يقود تشكيل الأهلي أمام الترجي

تشكيل الأهلي ضد الترجي.. أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة الترجي التونسي بعد قليل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يلتقي الأهلي والترجي في الثامنة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، علما بأن مباراة الذهاب في ملعب حمادي العقربي برادس بالتعادل السلبي.

ويقود الفلسطيني وسام أبو علي تشكيل الأهلي أمام الترجي، ويعاونه الجنوب أفريقي بيرسي تاو وحسين الشحات.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد.

خط الوسط: إمام عاشور - أكرم توفيق - مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

سبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 .

كانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.

تشكيل الأهلي .. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس 6 " الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء ويعلق علي المباراة علي القناة الصوتية الأولى علي محمد علي وعلى القناة الصوتية الثانية عصام الشوالي .