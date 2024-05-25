بعد تألقه مع مانشستر يونايتد.. ماينو رجل مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

توج لاعب مانشستر يونايتد، كوبي ماينو، بجائزة رجل مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أدائه الرائع ومساهمته في فوز فريقه على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1.

قدم ماينو أداء مميزا وسط الملعب، وسيطر على اللعب ووزع الكرات بذكاء، وصنع فرصا خطيرة لزملائه، كما نجح في تسجيل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 39.

لعب ماينو دورا حاسما في فوز الشياطين الحمر، وكان بمثابة المحرك الرئيسي للفريق. وساهم في قطع هجمات مانشستر سيتي وتأمين منطقة وسط الملعب.

أحرز ثنائية الشياطين الحمر، كل من أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 30، عندما استغل خطأ فادحا من الظهير الأيسر لنادي مانشستر سيتي، يوسكو جفارديول، وماينو في الدقيقة 39، فيما سجل هدف السيتي جيريمي دوكو في الدقيقة 87 من مجهود فردي رائع، ليسدد كرة من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك الحارس أندريه أونانا.

