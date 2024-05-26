الجنايات تعاقب المتهم بالخطف والاعتداء على طفلة في بنها

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المؤبد للمتهم بخطف ومواقعة أنثى، والمشدد 3 سنوات لوالدته، والمشدد 15 عاما عن التهمة الأولى و3 سنوات عن التهمة الثانية، بقرية ميت الحوفيين بدائرة مركز بنها.

وتضمن أمر الإحالة في القضية، بأن قام كل من: " ا ع.س"، " س ا.م" 47 سنة، صاحبة محل فراخ، و" م ا.م" 17 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى مقيمين بخالد بن الوليد ميامي بدائرة مركز بنها، بخطف بالإكراه المعنوي المجني عليها طفلة 16 عاما، وعلى إثر علاقة عاطفية فيما بينهما استدرجها لمسكنه موهما إياها بالزواج منها مستقبلا.

كما واقع الطفلة وهي المجنى عليها بغير رضاها والتي لم يبلغ سنها ثمانية عشر عام، وما أن ظفر بها بمسكنه وتعدى عليها جنسيا، وهدد إياها بإخبار أهلها عن مكان تواجدها، وما أن ظفر بها حتى وافقت بمعاشرته جنسيا.