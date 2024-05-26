"يربط الحزام حول رقبتها وأضربها بالكرباج".. مفاجآت جديدة في اعترافات سفاح التجمع

أدلى "كريم" المعروف إعلاميًا بـ سفاح التجمع، باعترافات جديدة تحمل مفاجأت وتفاصيل في قضية اتهامه بإنهاء حياة أكثر من 3 فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن وتعذيبهن وإجبارهن على تناول المواد المخدرة قبل أن تلقي الأجهزة الأمنية في بورسعيد القبض عليه أثناء محاولته التخلص من جثة أخر ضحاياه على أحد جانبي محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.

يربط الحزام حول رقبتها.. مفاجأت جديدة في اعترافات سفاح التجمع

وقال مصدر مطلع إن المتهم - سفاح التجمع - أدلى باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بارتكابه 3 جرائم، مؤكدا على أنه كان يشعر بمتعة كبيرة عقب تعاطي المواد المخدرة مع ضحاياه ويقوم بممارسة العلاقات السادية معهن.

وأضاف المصدر أنه خلال أقوال سفاح التجمع أمام جهات التحقيق قال:"كنت بستمتع وأنا رابط الحزام حولين رقبتها وبشد في شعرها وبضربها بالكرباج".

وتابع المصدر أن المتهم قال في أقواله:"سعادتي بتزيد مع صوت صراخها علشان كده كنت عامل عزل للصوت في الغرفة .. ومش فاكر قتلت كام واحدة".

وأدلى المتهم باعترافات بشأن هوية 3 فتيات ليل من ضحاياه وهن: موظفة من مدينة نصر وربة منزل من منطقة أبو النمرس في محافظة الجيزة، وطالبة جامعية من منطقة الزاوية الحمراء في محافظة القاهرة.

يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أمرت بحبس المتهم احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ سفاح التجمع.