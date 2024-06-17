مطران الفيوم يهنئ قيادات المحافظة بعيد الأضحى المبارك

قدم الأنبا إبرام مطران ورئيس أديرة الفيوم يرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية التهنئة بعيد الأضحى المبارك لقيادات محافظة الفيوم.

وزار نيافته والوفد المرافق مبنى المحافظة وكان في استقبالهم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور محمد عماد نائب المحافظ حيث قدموا التهنئة بالعيد لسيادته ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار نيافته والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء ثروت المحلاوي مدير الأمن وقيادات المديرية. حيث قدموا التهنئة لقياداتها بالعيد.

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