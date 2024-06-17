القاهرة الإخبارية: شن عدد من الغارات العنيفية على مخيم النصيرات

أوضح مراسل القاهرة الإخبارية يوسف أبو كويك، أن القصف الإسرائيلي مستمر بشكل عنيف، على الرغم من الحديث عن هدنة تكتيكية لدخول المساعدات، وإن الطيران الإسرائيلي شن عدد من الغارات العنيفية على مخيم النصيرات، وأحياء من رفح الفلسطينية، مضيفًا أن الاحتلال يتعمد استهداف المنازل الخاصة بالفلسطينيين.

وأشار "أبو كويك"، أنه تجدد إطلاق النار من طائرات كواد كابتر الإسرائيلية تجاه منازل المواطنين بالمخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك تزامنًا، مع عدم وصول أي شاحنات مساعدات اليوم إلى معبر كرم أبوسالم.