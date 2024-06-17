نادى الأسير الفلسطيني: 640 حالة اعتقال للأطفال منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، إنه منذ بداية حرب الإبادة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، سُجلت ما لا يقل عن 640 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال، حسبما ورد بقناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع اشتباكات عنيفة في مخيم الشابورة بمدينة رفح الفلسطينية، وذلك بعد توغل عدد من آليات الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37347 شـهيدا و85372 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بالتزامن مع استهداف الأطفال بشكل ممنهج والتنكيل بهم.