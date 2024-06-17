حقق حلمه.. إشبيلية يعلن رحيل سيرجيو راموس رسميًا

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، اليوم الإثنين، رحيل قائده المخضرم سيرجيو راموس في الصيف الحالي، بعد موسم واحد قضاه مع الفريق الأندلسي.

وانضم راموس، إلى إشبيلية في صفقة انتقال حر صيف العام الماضي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقرر صاحب الـ38 عامًا بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، العودة إلى نادي الطفولة وهو إشبيلية، الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد ويصنع المجد مع الملكي ويحقق الإنجازات العديدة.

راموس يرحل عن إشبيلية

وذكر إشبيلية في بيانه الرسمي: «أبلغ سيرجيو راموس نادي إشبيلية بأنه لن يستمر في الموسم المقبل، بعد أن حقق حلمه بالعودة إلى النادي الذي نشأ فيه كلاعب».

وأضاف بيان النادي: «نود أن نشكر راموس على التزامه وقيادته وتفانيه الكامل، ونتمنى له التوفيق في تحديه الاحترافي القادم. شكرًا لك يا سيرجيو، حظًا سعيدًا في مسيرتك القادمة».

ومن المقرر، أن يودع راموس جماهير إشبيلية غدًا الثلاثاء، في مؤتمر صحفي يعقده في ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل النادي الأندلسي.

وخلال موسمه مع إشبيلية، لعب سيرجيو راموس 37 مباراة في جميع البطولات، مسجلًا 7 أهداف في معدل دقائق لعب 3301 دقيقة.