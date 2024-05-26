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الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة بطريق الفيوم الصحراوي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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 أصيب 14 مواطنا في حادث انقلاب سيارة، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، أمام مدخل بحيرة قارون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أنه وقع عند مدخل بحيرة قارون.

وأسفر  الحادث عن إصابة 14 مواطنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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