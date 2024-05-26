اللواء محمد الغباري: نتنياهو لا يريد القضاء على حماس

كشف اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، انه يميل للدراسات القديمة ويطبقها على الواقع الحالي خاصة فيما يتعلق بالعقيدة الدينية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدين هو سفينة الفضاء التي تنقل العادات والتقاليد والفكر السياسي الجديد.

وأردف اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، انه أن النبي عذرا وضع الأكاذيب في أسفار موسى الخمسة، كان مهجر غصب عنه عندما كان أسير في بابل.

وقال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن كل العالم ثار على نتنياهو وطالبه بوقف إطلاق النار وحل الدولتين بعد كل العنف الذي ارتكبه، موضحا أن تركيا كانت وسيط بين أمريكا وإيران.

وأضاف أن إسرائيل ليس لديها أي نية لإقامة الدولة الفلسطينية، وعندما أعلن نتنياهو رغبته في القضاء على حماس كان كاذب لأنه لا يريد القضاء عليها بل يريدها متواجدة حتي يزاح الضغط من عليه.

