ads
الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر تواصل جهودها فى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالى غزة.. فيديو

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استمراراً للمساعى والجهود المصرية الحثيثة لحشد المجتمع الدولى من أجل التوصل الى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة وضمان إنفاذ المساعدات والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لأبناء الشعب الفلسطينى الشقيق فى ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الحرجة التى يعانى منها سكان القطاع .

واصلت القوات الجوية المصرية جهودها على  مدار الأيام الماضية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة فى التحالف الدولى بتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات على قطاع غزة للتخفيف من معاناتهم غير المسبوقة التى يعانى منها الشعب الفلسطينى جراء العمليات العسكرية الراهنة على القطاع .

قطاع غزة وقف إطلاق النار في قطاع غزة مساعدات غزة الشعب الفلسطيني