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الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بحبة الغلال السامة.. شاب ينهي حياته لخلافات مع والده بالصف

أرشيفيه
أرشيفيه
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أنهي شاب في بداية عقده الثالث حياته بتناول حبة الغلال السامة بسبب خلافات مالية مع والده بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال شاب 22 سنة، مصاب بحالة إعياء وادعاء تناول مادة سامة ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه ومقيم بدائرة المركز.

وبالإنتقال والفحـــص وبالتقابل مع أسرة المتوفي افادوا باقدامه على إنهاء حياته بتناول حبة الغلال السامة بسبب خلافات مالية مع والده ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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