أمين نقابة المهندسين: إنجاز لائحة مزاولة المهنة هو جزء من الإنجازات المخطط لها

وجَّه المهندس محمود عرفات الأمين العام لنقابة المهندسين، الشكر للدكتور أحمد البدوي وكيل النقابة، وكل أعضاء لجنة مزاولة المهنة، على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة للخروج بلائحة تليق بالمهنة والمهندسين، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا للوصول لصياغة تُرضي كافة المهندسين، وهو ما دعا اللجنة لتنظيم عدة جولات لمحافظات مصر، للتواصل مع المهندسين.

وأشار "عرفات" خلال كلمته في لقاء مهندسي الدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ ودمياط، إلى أن إنجاز لائحة مزاولة المهنة هو جزء من الإنجازات المخطط لها، معبرًا عن أمله أن يكون اللقاء مثمرًا، مثل اللقاءات السابقة، لإجراء التعديلات اللازمة على مقترح اللائحة، ليتم إقرارها واعتمادها قبل انتهاء الدورة النقابية الحالية.

وقال "عرفات": "لدينا قضايا مهمة جدًا تشغل بال المهندسين، ونحن كهيئة مكتب ومجلس للنقابة، كل همِّنا تقديم إنجازات للنقابة، فنعمل الآن على ميكنة النقابة العامة والنقابات الفرعية، لتقديم أفضل خدمة للمهندسين، وكذا نعمل على تطوير الهياكل المالية والإدارية للنقابة"، مضيفًا: "نعمل على محور مهم جدًا خلال الفترة الحالية، وهو تعظيم وتنمية أصول النقابة، واستثمارها بشكل أفضل".

واختتم "عرفات" كلمته بالتأكيد أن الفترة القادمة ستشهد إنجازات يتشرف بها مهندسو مصر.

من جانبه، رحَّب المهندس إبراهيم حسانين- رئيس نقابة الدقهلية، بالحضور، أعضاء نقابات المهندسين الفرعية بدمياط وبور سعيد وكفر الشيخ، منوهًا على أهمية اللقاء، نظرًا لأهمية الموضوع المطروح للنقاش، كونه يمس الأجيال القادمة، مشددًا على استغلال كل ثانية في النقاش، والاستماع جيدًا للآراء والمقترحات من الجميع، حيث إن مقترح اللائحة يحدد مستقبل المهنة والمهندسين.