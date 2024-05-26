محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لعمليات الرصف بشوارع طنطا

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بمراكز ومدن المحافظة من خلال الجولات الميدانية وعقد الاجتماعات الدورية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، حيث قام المحافظ بجولة صباحية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بطنطا.

بدأت الجولة بمتابعة الرصف والتطوير بشارع ترعة الشيتي بحي أول طنطا حيث يتم تجهيز الشارع تمهيدا لرش مادة mco بطول 800م2 وعرض 18م2.

وتفقد المحافظ بعد ذلك أعمال رصف وتوسعة شارع النحاس بطنطا بطول 1,38 كم وعرض 20 مترا وتشمل توسعة الشارع إعادة رصفه وتركيب بلدورات و أشجار في الجزيرة الوسطى ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة .

يأتي ذلك نظرا لأهمية الشارع الحيوية الذي يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية، ويحقق السيولة المرورية في المنطقة الناتجة عن خروج عدد كبير من الموظفين والطلاب.

وفي ذات السياق تفقد المحافظ الأعمال الجارية بمحور أم القرى بحي ثان طنطا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 بتكلفة 25,3 مليون جنية ، وأشار المحافظ الى ان المحور يعد من المحاور المرورية الهامة التي يتم تنفيذها بالمحافظة لربط كورنيش الغفران بحي ثان طنطا بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول 750م وعرض 18 م وارصفة 1.5 متر من الجانبين .

كما تفقد المحافظ الاعمال الجارية في رفع كفاءة وإعادة رصف الطريق المزدوج طنطا المحلة الكبرى القطاع الأول بطول 11كم(منطقة الداون تاون) ،وأعمال توسعة وتطوير كوبري سكة المحلة فيتم انشاء كوبري سطحي أعلى ترعة القاصد بمنطقة سكة المحلة مجاورة للكوبري القائم لخلق حارة مرورية جديده ،لتيسير حركة السيارات في العبور بطرق أمنة، وبعد الدراسات الهندسية والمرورية للمنطقة، والتي أكدت ضرورة توسعه الكوبري بمدخل طريق المحلة ليخدم الاتجاهان .

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة أعمال تطوير وتوسعة كوبري قحافة .

IMG-20240526-WA0031