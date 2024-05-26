طقس مطروح.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى 36

شهدت مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، ارتفاع في درجات الحرارة حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية على كافة الأنحاء مع نشاط ملحوظ للرياح الشمالية خاصة على المناطق الساحلية.

الموجة الحارة .. تعود من جديد

ونشطت الرياح الشمالية، والشمالية الغربية العكسية، وظهرت المنخفضة المتفرقة على السواحل الشمالية للبلاد، وسجلت درجات الحرارة العظمى 36 والصغرى 21 مع زيادة في المدى الحراري اليومي، وسجلت نسبة الرطوبة 35٪، وسرعة الرياح 31 كيلو متر في الساعة.

هدوء حالة البحر المتوسط والرياح سطحيه والفرصة مهيأة لأعمال الصيد

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط قبالة سواحل محافظة مطروح، يشهد انخفاض كبير في حدة الرياح الشمالية والشمالية الغربية العكسية، والرياح سطحية، والفرصة مهيأة لجميع الأعمال البحرية والصيد.

وتشهد مصر حاليًا موجة حارة قوية، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصل إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

نصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة

نصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة المواظبة على شرب كميات وفيرة من الماء والسوائل الباردة على مدار اليوم، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة (من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً)، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وقبعات واسعة النطاق، واستخدام واقي الشمس بانتظام، وتهوية المنازل بشكل جيد، ومراقبة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بالالتزام بتعليمات السلامة العامة، وترشيد استهلاك الكهرباء، واتباع النصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة.