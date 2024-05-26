تعرف علي موعد صرف أجور العاملين بالدولة لشهر يونيو

الأحد 26/مايو/2024 - 10:52 ص

قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات يونيو 2024 عن نهاية الشهر قبل عيد الأضحى المبارك الذي يحل 16 يونيو المقبل، بسبب إغلاق السنة المالية 2023-2024.

واوضح مسؤول بوزارة المالية، أن الفترة بين 9 حتى 13 يونيو ستكون موعدا لصرف مرتبات العاملين في الدولة، حيث يجري صرف المرتبات خلال الأيام التالية:

- الأحد 9 يونيو 2024 اليوم الأول لموعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024.

- الاثنين 10 يونيو اليوم الثاني لموعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024.

- الثلاثاء 11 يونيو اليوم الثالث لموعد صرف مرتبات العاملين بشهر يونيو 2024

- الأربعاء 12 يونيو اليوم الرابع لموعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024.

- الخميس 13 يونيو اليوم الخامس والأخير لموعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024.

ومن المنتظر أن تكون مستحقات العاملين بالدولة في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة ضمن المنظومة المالية الإلكترونية، مناشدا العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، خاصة أنّ المرتبات ستكون متاحة بأي وقت اعتبارًا من تاريخ الصرف المحدد للجهات الإدارية