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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مجانًا.. تعرف على أماكن إذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في الدقهلية

الجماهير تترقب مباراة
الجماهير تترقب مباراة الاهلى والترجى التونسى فى الدقهلية
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أعلنت الدكتورة منى عثمان ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، إتاحة مشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادى الأهلى المصري والترجي التونسي بالأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية ومراكز الشباب على مستوى مدن ومراكز وقرى محافظة الدقهلية مجانًا .

أماكن إذاعة مباراة الأهلى والترجى التونسي فى الدقهلية:

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة في تصريحات صحفية، ان المباراة سيتم عرضها سواء عبر شاشات ضخمة بالأندية والبالغ عددها 30 ناديا رياضيا فضلا عن أندية الشركات، وبداخل 250 مركز شباب من بين 435 مركز شباب بالقرى، و4 مراكز تنمية شبابية وهى :"مركز التنمية الشبابية بستاد المنصورة، ومركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين، ومركز التنمية الشبابية بمدينة أجا، ومركز التنمية الشبابية بمدينة المطرية".

شاشات عملاقة داخل الأندية لمتابعة مباراة الاهلى والترجى التونسى:

وأوضحت عثمان، انه جرى تجهيز شاشات عملاقة ومكبرات صوت بنادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة نادي الحوار للألعاب الرياضية ونادي المنصورة، بمركز شباب السنبلاوين والتي تعد مسقط رأس اللاعب امام عاشور، نجم النادي الأهلي،وذلك لنقل المباراة بصورة واضحة، وزيادة عدد الكراسي لتستوعب كافة الأعداد المتوقع حضورها، فضلا عن أخطار كافة مديرى إدارات الشباب بالمراكز بفتح مراكز الشباب للمواطنين  لمؤازرة النادي الأهلي في النهائي الناري.
 

الأهلي يواجه الترجي التونسي في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا

ويستضيف فريق النادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الترجى التونسى في الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

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