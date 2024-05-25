مصرع مدرس أثناء عودته من مراقبة امتحانات الدبلومات الفنية فى الدقهلية

لقى مدرس مصرعه متأثرا بإصابته وذلك حال عودته من مراقبة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية وسيره على طريق رافد (جمصة - المنصورة) بمحافظة الدقهلية، واستقلاله موتوسيكل وتعرضه لحادث سير نتيجة اصطدامه بسيارة ملاكي وجرى نقل جثمانه الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

مصرع مدرس اثناء عودته من مراقبة امتحانات الدبلومات الفنية فى الدقهلية:

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد عز ،مدير مباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة جمصة، من إدارة شرطة النجدة ببلاغ بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم ومتوفى علي طريق المنصورة جمصة امام قرية الروضة.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين تصادم سيارة ملاكي و موتوسيكل ووفاة "على محمد إبراهيم ابو العينين، 53 سنة، ومقيم كفر بهوت نبروه، ويعمل مدرس بمدرسة نبروة الثانوية التجارية.

تم نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولى تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.