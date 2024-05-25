وكيل تعليم الدقهلية يتابع امتحانات الدبلومات الفنية من غرفة العمليات المركزية

ترأس ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم السبت، غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية بحضور مدير عام التعليم الدكتور أشرف العدل ومديري النوعيات الفرعية بالتعليم الفني المهندس عماد فكري للتعليم الصناعي والمهندس محمد عيطة للتعليم الزراعي وسمر سعد للتعليم التجاري وغادة علي للتعليم الفندقي وأحمد عطية إحصاء ووليد محيي إدارة الأمن وأكرم ميخائيل تطوير تكنولوجي والدكتورة ولاء السعيد ممثلة لوزارة الصحة والرائد أحمد ماهر ممثلا لوزارة الداخلية .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة الأعمال الامتحانية.

وتابعو سير الامتحانات لطلاب شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات بمحافظة الدقهلية للعام الدراسي 2023- 2024م والتي انطلقت اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

وأوضح "شعبان " أن إجمالي اعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 / 2024 موزعين على تخصصات التعليم الفني بالصناعي (21138) طالبا وطالبة ثلاث سنوات وخمس سنوات والتجاري (17201) طالب وطالبة و(701) طالب وطالبة فندقي و(3753) طالبا وطالبة زراعي بإجمالي 42 ألفا 793 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة موزعين على 172 لجنة على مستوى 17 إدارة تعليمية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تجهيز 34 استراحة 17 رجال و17 استراحة سيدات لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على مستوى عال من التجهيزات الفنية التي تليق بمكانة معلمي مصر.

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