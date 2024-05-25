سفاح التجمع.. سادي يعذب الساقطات ويتخلص من جثثهن في الصحراء

تصدر اسم سفاح التجمع الخامس محركات البحث وعناوين الأخبار في الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب العثور على جثث سيدات ملقاة بأماكن صحراوية بنطاق محافظتي بورسعيد والإسماعيلية، ونجحت أجهزة الأمن من ضبط سفاح التجمع بعد قتله 3 سيدات.

سفاح التجمع يستقطب فتيات الليل

دلت تحريات الأجهزة الأمنية في الواقعة المعرفة إعلامياً بـ سفاح التجمع، أن المتهم يدعى "كريم" عاطل يعمل في مجال التجارة، وأن القاتل المتسلسل استأجر شقة سكنية بالحي الراقي في التجمع الخامس بمحافظة القاهرة قبل فترة قصيرة واستقطب ضحاياه من الساقطات وفتيات الليل واستدرجهن لقضاء ليلة حمراء داخل شقته التي أعد بها غرفة عازلة للصوت.

القاتل المتسلسل عذب ضحاياه حتى الموت

وكشفت التحريات أن سفاح التجمع سادي يعذب ضحيته حتى الموت داخل الغرفة المعزولة الصوت، ثم يحمل جثتها داخل شنطة سيارته ويتخلص من الجثة بالمناطق الصحراوية بعيداً عن كاميرات المراقبة بالطريق الصحراوي بين محافظتي بورسعيد والإسماعيلية.

3 مديريات أمن تسقط السفاح

مع انتشار جرائم سفاح التجمع المتسلسل الأمر الذي بث الرعب في نفوس الجميع خوفاً وهلعاً من ذلك القاتل، وعلى الفور شكلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فريق بحث مكثف بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارات البحث الجنائي بمديريات أمن القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية، لسرعة ضبط سفاح التجمع ونجحت جهود الفريق في تحديد هويته وضبطه بعد أقل من 12 ساعة.

جرائم قتل 3 سيدات

وكشفت الأجهزة الأمنية أنه تم ضبط المتهم المعروف إعلامياً بـ"سفاح التجمع"، وذلك بعد ارتكابه 3 جرائم قتل 3 سيدات، عقب التعدي عليهن بالضرب والتعذيب حتى الموت.

قرارات النيابة العامة

من جهتها أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات وأمرت النيابة بانتداب طبيباً شرعياً لتشريح جثث المجني عليهم وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وتسليم الجثامين لذويهم عقب بيان الصفة التشريحية لهم لاستكمال إجراءات الدفن، واصطحب فريقاً من النيابة العامة المتهم إلى مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جرائمه وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

سفاح الجيزة

وكان قد شهد الشارع المصري حالة مشابهة والتي عرفت بالقاتل المتسلسل سفاح الجيزة المتهم فيها يدعي "قذافي فراج"، وأحالته النيابة العامة "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.