دعاء الليلة السابعة والعشرين من رمضان 2024

تقدم «البوابة نيوز» ، مجموعة من الأدعية طوال أيام شهر رمضان، ونستعرض فيما يلي دعاء الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان المبارك..

اللهم نسألك الجنة عتقًا من النار..اللهم نسألك ليلة القدر مجيب لدعواتنا..اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وزكاتنا وتهجدنا وتوسلنا بك يا مغيث لتنقذ اطفال ونساء مقهورين لا سند لهم إلا أنت يا الله..اللهم لا تردنا خائبين واستجب دعاءنا بحق لا إله إلا الله وبحق محمدرسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك.. بسم الله الرحمن الرحيم (۞قَالَ فَمَا خَطۡبُكُمۡ أَيُّهَا ٱلۡمُرۡسَلُونَ (31) قَالُوٓاْ إِنَّآ أُرۡسِلۡنَآ إِلَىٰ قَوۡمٖ مُّجۡرِمِينَ (32) لِنُرۡسِلَ عَلَيۡهِمۡ حِجَارَةٗ مِّن طِينٖ (33) مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلۡمُسۡرِفِينَ (34) فَأَخۡرَجۡنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ (35).. صدق الله العظيم..

اللهم انصر المستضعفين على اعدائهم فى كل مكان خلقته وتعلم ولا نعلم يا عالم الغيب والشهادة..اللهم ارحمنا يارب السماء ولا تخيب لنا فيك رجاء.. الله يا شافي اشفي مرضانا المستضعفين الفقراء المحتاجين يارب العالمين.. اللهم ارحم موتانا وشهدائنا فى مصر وفلسطين وانصرنا على الصهاينة والإرهابيين والكافرين والقتلة المأجورين المتاجرين بالدين وبالعقول الغافلة وقنا عذاب النار بصيامنا وصلاتنا وقيامنا وزكاتنا وتقربنا اليك بالفروض والنوافل يارب العالمين.. بسم الله الرحمن الرحيم ( فَمَا وَجَدۡنَا فِيهَا غَيۡرَ بَيۡتٖ مِّنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ (36) وَتَرَكۡنَا فِيهَآ ءَايَةٗ لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِيمَ (37) وَفِي مُوسَىٰٓ إِذۡ أَرۡسَلۡنَٰهُ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ بِسُلۡطَٰنٖ مُّبِينٖ (38) فَتَوَلَّىٰ بِرُكۡنِهِۦ وَقَالَ سَٰحِرٌ أَوۡ مَجۡنُونٞ (39)) صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ( فَأَخَذۡنَٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٞ (40) وَفِي عَادٍ إِذۡ أَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلۡعَقِيمَ (41) مَا تَذَرُ مِن شَيۡءٍ أَتَتۡ عَلَيۡهِ إِلَّا جَعَلَتۡهُ كَٱلرَّمِيمِ (42))صدق الله العظيم..

اللهم يا بصير يا سميع يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا كريم يا فتاح يا عليم يا باسط يا كاشف يا حى يا قيوم يا عدل..اللهم نعوذ بك من شياطين الإنس والجن يا قوى يا متين..اللهم أحمينا من كل شرور الدنيا وتقبلنا عابدين ذاكرين نعبدك ونحمدك ونسترضيك بكل عمل صالح يقربنا اليك يا الله.. بسم الله الرحمن الرحيم ( وَفِي ثَمُودَ إِذۡ قِيلَ لَهُمۡ تَمَتَّعُواْ حَتَّىٰ حِينٖ (43) فَعَتَوۡاْ عَنۡ أَمۡرِ رَبِّهِمۡ فَأَخَذَتۡهُمُ ٱلصَّـٰعِقَةُ وَهُمۡ يَنظُرُونَ (44) فَمَا ٱسۡتَطَٰعُواْ مِن قِيَامٖ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ (45).. صدق الله العظيم.. اللهم يا حافظ احفظنا بقرآنك واجعلنا قارئين لآياتك الكريمة وحصننا بها من شرور الغيب من الإنس والجن فإنا لك حافظون فى السر والعلن يا خالقنا وتعلم مكنون أنفسنا وتعلم قلوبناوصدقنا وإخلاصنا فى عبادتك يا ربنا.. بسم الله الرحمن الرحيم ( وَقَوۡمَ نُوحٖ مِّن قَبۡلُۖ إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَوۡمٗا فَٰسِقِينَ (46) وَٱلسَّمَآءَ بَنَيۡنَٰهَا بِأَيۡيْدٖ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47) وَٱلۡأَرۡضَ فَرَشۡنَٰهَا فَنِعۡمَ ٱلۡمَٰهِدُونَ (48) وَمِن كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ (49) فَفِرُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۖ إِنِّي لَكُم مِّنۡهُ نَذِيرٞ مُّبِينٞ (50)) صدق الله العظيم..

اللهم احفظ أولادنا وأحفادنا وشباب مصر من كل شر يا حافظ القرآن الكريم إلى يوم الدين.. اللهم احفظ لنا مصر وشعبها العظيم ورئيسها القائد الشجاع وجيشها المنتصر وشرطتها الباسلة والأزهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وأرضها وحدودها ومياهها وغذائها وثرواتها واحميها من كل شرور التطرف والإرهاب الفكرى العقيم وأيقظ قلوبنا بالإيمان الصحيح الصادق المخلص وانصرنا على أعدائنا فى الداخل والخارج اللهم احرس مصر.. اللهم أحسن خاتمتنا وارزقنا الجنة يا رب.. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين.