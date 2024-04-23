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الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

غدًا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي استدراج طبيب وقتله بالتجمع الخامس

ارشيفية
ارشيفية
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تستكمل غدًا الأربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته، بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى المتهمات.

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهمين: "س. س"، و"م. و"، و"ع .ع"، و"م .ع"، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، الأولين، بقتل المجني عليه "حاتم.م"، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن نسجتا له مخططا محكما أعدتاه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهما، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

التجمع الخامس لسرقته الجنايات تستكمل محاكمه المنعقدة بالتجمع الخامس