السياحة تعلن شروط الحصول علي تصريح تنظيم رحلات "السفارى"

طالبت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار، الشركات السياحية الراغبة فى تنظيم رحلات صحراوية بضرورة التوجه بطلب للوزارة مرفقا به بعض البيانات الهامة التي تعتبر شرطا لمنح التصريح، مشددة على أهمية الالتزام بالضوابط المقررة وكذا تشغيل المصريين فقط.

وأعلنت سامي شروط تنظيم رحلات صحراوية، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، موضحه أنه يجب التقدم بملف متضمن بيان حديث بأسماء العاملين بالشركة على أن يشمل البيان (الاسم الرباعى - الرقم القومى - المهنة المثبتة فى البطاقة - المهنة التى يتم القيام بها أثناء تنفيذ الرحلة الصحراوية) وذلك لكل ممن يتم الاستعانة بهم كمرافقين فى رحلات السفارى والسياحة الصحراوية التى تنظمها الشركة.

واشترطت الوزارة إرفاق صورة الرقم القومى لكافة العاملين المصريين -حيث لا يمكن إسناد مهمة مرافقة المجموعات لغير المصريين-، وكذا إرفاق صور رخص القيادة بالنسبة للسائقين، والتوجه بالملف لإدارة البرامج قسم السياحة الصحراوية، وذلك فى موعد أقصاه أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس 2 مايو 2024 حتى يتسنى اتخاذ اللازم ومخاطبة الجهات المعنية للحصول على المراجعة الأمنية للعاملين المشار إليهم، والتى يتعذر بدونها قبول وتنفيذ برنامج الرحلة وذلك فى ضوء الضوابط المقررة للسياحة الصحراوية.

نصت الضوابط على: قصر التعامل مع الشركات السياحية المرخص لها من وزارة السياحة والأثار فقط على أن تقوم بتقديم طلب لتنفيذ برنامج رحلة صحراوية (مبيت/ يوم واحد) الى وزارة السياحة والآثار مرفق به برنامج الرحلة تفصيليا وفقا لخطوط السير مصدق عليها فقط المخطط الزمنى للتنفيذ وخط سير الرحلة بالتفصيل (الأيام والتواريخ - أماكن المخيمات-الوثبات- الأحداثيات – المسافة بالكيلومتر)، وخريطة موضح بها (خط سير الرحلة- أماكن المخيمات- عدد الأيام)، وبيان بأسماء السائحين الأجانب والمصريين باللغة العربية والإنجليزية مرفقا بها صور جوازات الأجانب بالألوان، وصور بطاقة الرقم القومى للمصريين.

كما يقدم بيان باسماء المشتركين متضمنة (سائقين- مساعدين- فنيين- إداريين)، والأوراق القانونية للعربات المشتركة (تراخيص سارية - شهادة الصلاحية الفنية - 2 صورة فوتوغرافية حديثة لها)، وكذا تقديم تعهد واقرار بالالتزام بالقرارات الجمهورية وقانون حماية البيئة وتعليمات قوات حرس الحدود.

ويجب الالتزام بتنفيذ برنامج الرحلة وخط السير المصدق عليه، وكذا الالتزام باشتراطات وضوابط قانون حماية البيئة، وبالضوابط والاشتراطات الأمنية التى تقرها الجهات الأمنية المختصة فى هذا الشأن، ويتم تقديم الطلبات قبل تنفيذ البرنامج السياحى بمدة لا تقل عن 21 يوما.

وتقوم الوزارة بإخطار شرطة السياحة ببرنامج الرحلة الصحراوية قبل تنفيذها بـ 72ساعة مستوفى الشروط والضوابط الأمنية، فيما تلتزم الشركة بأن توضح فى الطلب المقدم الى الوزارة ما إذا كان برنامج وخط سير الرحلة ( اليوم الواحد-المبيت) داخل كوردونات المدن او خارجها او كلاهما معا و ذلك تمهيدا لقيام الوزارة بمخاطبة هيئة عمليات القوات المسلحة للتصديق عليه فى حالة خارج الكوردون و للاحاطة فى حالة داخلها فقط واخذ الموافقة الأمنية سواء (مبيت /يوم واحد ) وذلك خلال المرحلة التجريبية الأولى، وتلتزم الشركة بأن توضح فى الطلب المقدم للوزارة ما إذا كان خط سير البرنامج داخل نطاق المحميات الطبيعية وذلك لمخاطبة جهاز شئون البيئة للتصديق، وتقوم الوزارة بإخطار الشركة المنفذة بالموافقات الأمنية اللازمة.

وفيما يخص ما يجب أن تلتزم به الشركات السياحية المنفذة لرحلات السياحة الصحرواية (مبيت/ يوم واحد)، فتلتزم الشركات المنفذة للرحلات الصحراوية والسفاري بضرورة تزويد المركبات بأجهزة التتبع الآلى موحدة لجميع الشركات السياحية على أن يتم موافاة وزارة الدفاع بمنظومة العمل وتطبيق التشغيل للمركبات السياحية أو المستأجرة من الأهالي والتابعة للجمعيات بعد فحصها فنيا وحصولها على الصلاحية الفنية وتوفير وسيلة اتصال عبر الأقمار الصناعية (تليفون ثريا)، وكذا الالتزام بعدم تصوير أو الإقتراب من المناطق العسكرية والمحظور التصوير بها.

ويتم استخراج التصاريح اللازمة للأجانب من الجهات المختصة، مع التأكيد على اشتمال وثيقة التأمين السياحية على حالات المخاطر التي قد يتعرض لها رواد السياحة الصحراوية بحيث تتحمل شركة السياحة كافة تكاليف الإستعانة بخدمات مركز البحث والإنقاذ في الحوادث.