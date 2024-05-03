مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية بالفيوم

لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعه، في حادث إنقلاب دراجة نارية "موتسيكل"، بطريق الربع الدائري باتجاه قريه ابو جنشوا بدائرة مركز شرطة إبشواي بمحافظة الفيوم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ابشواي بالفيوم، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بإنقلاب دراجة بخارية بطريق الربع الدائري بدائرة المركز، مما أسفر عن مصرع شاب، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

تبين من التحريات الأولية التي أجراها، رئيس مباحث مركز شرطة ابشواي، أنّ حادث انقلاب دراجة بخارية أسفر عن مصرع شخص يدعي" الروبي حداد عبد الرحمن " 22سنة، الذي أصيب بنزيف في المخ وتوفى داخل سيارة الإسعاف، قبل وصوله إلى المستشفى، وجرى إيداع جثته بمشرحة مستشفى إبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من إستخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر اسرته في الفيوم.