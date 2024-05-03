للمرة الثالثة.. الوحدة بطلًا لكأس مصرف أبوظبي على حساب العين

توج فريق الوحدة بطلًا لبطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي (كأس رابطة المحترفين الإماراتية) 2024، بعد فوزه على العين بهدف للا شئ، خلال المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد محمد بن زايد.

حسم البرازيلي لوكاس بيمينتا المباراة لصالح الوحدة بهدف سجله في الدقيقة 15، بعد رأسية متقنة عقب تمريرة عرضية من سلطان الزعابي، لينتهي الشوط الأول بتقدم العنابي على البنفسجي.

وحاول العين في الشوط الثاني العودة في النتيجة، لكن تألق حارس الوحدة محمد الشامسي حال دون ذلك.

وواصل الشامسي تألقه في شوط اللقاء الثاني، حيث تصدى للعديد من الفرص الهجومية للعين، ليحافظ على شباكه نظيفة ويمنح فريقه اللقب.

بذلك، ثأر الوحدة من خسارته في نهائي النسخة الأولى لكأس الرابطة أمام العين موسم 2008-2009، ليحقق لقبه الثالث في تاريخ البطولة، ليصبح ثاني أكثر الفرق تتويجًا بها بعد شباب الأهلي (5 ألقاب).

بتتويج الوحدة بلقب بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، أنقذ موسمه بعد تراجعه في سباق لقب الدوري الإماراتي وخروجه من كأس رئيس الدولة.