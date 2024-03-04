العين الإماراتي يهزم النصر السعودي في دوري أبطال آسيا

انتزع فريق العين الإماراتي فوزًا مهما على حساب نظيره النصر السعودي بهدف نظيف في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد هزاع بن زايد.

فرض فريق العين سيطرته على مجريات الشوط الأول، ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدف عن طريق سفيان رحيمي في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدف نظيف.

في الشوط الثاني، واصل العين سيطرته على مجريات اللعب، وسجل هدفًا في الدقيقة 28، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، وفي الدقيقة 80 تصدى حارس مرمى العين، لهدف مؤكد من كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 80.

حاول لاعبو النصر العودة إلى المباراة، وضغطوا على مرمى العين، لكن دون جدوى، حيث تألق دفاع العين بقيادة الحارس خالد عيسى في التصدي لجميع هجمات النصر.

في الدقائق الأخيرة من المباراة، تعرض مدافع النصر، لابورت، للطرد، ليكمل النصر المباراة بعشرة لاعبين، مما صعّب من مهمته في العودة إلى المباراة.

يُعدّ فوز العين على النصر فوزًا معنويًا هامًا، يُعزز من حظوظ الفريق في التأهل إلى دور نصف النهائي، حيث سيُقام لقاء الإياب في السعودية يوم 11 مارس الجاري.

