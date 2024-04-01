دعاء الليلة الـ٢٣ من رمضان ٢٠٢٤

تقدم «البوابة نيوز»، مجموعة من الأدعية طوال أيام شهر رمضان، ونستعرض فيما يلي دعاء الليلة الثالثة والعشرون من شهر رمضان.

“اللهم اعتقنا من النار.. اللهم بلغنا ليلة القدر.. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وزكاتنا ودعاءنا وأمحو اللهم سيئاتنا وذنوبنا وهفوات النفس والغفلة عن ذكرك ونسيان أداء فروضك التى نحيا بها وببركاتها ولا تحوجنا لخلقك واجعلنا اللهم فى عداد عبادك الصالحين التوابين بسم الله الرحمن الرحيم ( ۞وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ قَوۡمِهِۦ مِنۢ بَعۡدِهِۦ مِن جُندٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ (28) إِن كَانَتۡ إِلَّا صَيۡحَةٗ وَٰحِدَةٗ فَإِذَا هُمۡ خَٰمِدُونَ (29) يَٰحَسۡرَةً عَلَى ٱلۡعِبَادِۚ مَا يَأۡتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ (30) صدق الله العظيم.

اللهم نعوذ بك من شياطين الانس والجن ومن كل هامة ولامة وكل عين للشر ضامة..اللهم حببنا فى الإيمان والسجود لك لترحل عنا خوالج حزن النفس من هموم الدنيا الزائلة.. اللهم ارفع عنا البلاء واشفى مرضانا يا شافى يا قوى يا متين..لا حول ولا قو ة الا بالله العلى العظيم صلى اللهم على سيدنا محمدوسلم وبارك.. بسم الله الرحمن الرحيم ( َلَمۡ يَرَوۡاْ كَمۡ أَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُم مِّنَ ٱلۡقُرُونِ أَنَّهُمۡ إِلَيۡهِمۡ لَا يَرۡجِعُونَ (31) وَإِن كُلّٞ لَّمَّا جَمِيعٞ لَّدَيۡنَا مُحۡضَرُونَ (32)) صدق الله العظيم.. اللهم ارحم موتانا يا رحمن..اللهم ارحم شهدائنا فى سيناء .. اللهم ارحم شهدائنا فى فلسطين..اللهم انصرنا على الصهاينة والارهابيين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك..اللهم اتقنا من النار..اللهم بلغنا ليلة القدر.. بسم الله الرحمن الرحيم ( َءَايَةٞ لَّهُمُ ٱلۡأَرۡضُ ٱلۡمَيۡتَةُ أَحۡيَيۡنَٰهَا وَأَخۡرَجۡنَا مِنۡهَا حَبّٗا فَمِنۡهُ يَأۡكُلُونَ (33) وَجَعَلۡنَا فِيهَا جَنَّـٰتٖ مِّن نَّخِيلٖ وَأَعۡنَٰبٖ وَفَجَّرۡنَا فِيهَا مِنَ ٱلۡعُيُونِ (34) لِيَأۡكُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتۡهُ أَيۡدِيهِمۡۚ أَفَلَا يَشۡكُرُونَ (35)) صدق الله العظيم .. اللهم ياخالد الارض والسماء والماء والهواء بيدك الموت والنساء اليك المشتكى من كل ظلم..اللهم انصر المستضعفين والمقهورين والمظلومين وذوى الحاجة ولبى نداء المحتاجين والجوعى والعطشى واستر كل عارى فقد ظلمنا انفسنا بذنوبنا فأغفر لنا فلا تتركنا لأنفسنا طرفة عين بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم..اللهم اعتقنا من النار وبلغنا ليلة القدر.. بسم الله الرحمن الرحيم (سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡأَزۡوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ وَمِنۡ أَنفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُونَ (36) وَءَايَةٞ لَّهُمُ ٱلَّيۡلُ نَسۡلَخُ مِنۡهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظۡلِمُونَ (37) وَٱلشَّمۡسُ تَجۡرِي لِمُسۡتَقَرّٖ لَّهَاۚ ذَٰلِكَ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ (38))صدق الله العظيم.. اللهم ياخالق الشمس والقمر وانجوم والكواكب فى فلك يسبحون بامرك يا صاحب الامر والنهى..اللهم احسن خاتمتنا وارزقنا الجنة يارب العالمين.. بسم الله الرحمن الرحيم (وَٱلۡقَمَرَ قَدَّرۡنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلۡعُرۡجُونِ ٱلۡقَدِيمِ (39) لَا ٱلشَّمۡسُ يَنۢبَغِي لَهَآ أَن تُدۡرِكَ ٱلۡقَمَرَ وَلَا ٱلَّيۡلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِۚ وَكُلّٞ فِي فَلَكٖ يَسۡبَحُونَ (40) وَءَايَةٞ لَّهُمۡ أَنَّا حَمَلۡنَا ذُرِّيَّتَهُمۡ فِي ٱلۡفُلۡكِ ٱلۡمَشۡحُونِ (41)) صدق الله العظيم..اللهم اعتقنا من النار.. اللهم بلغنا ليلة القدر.

اللهم قارب يننا وبين كل ما يرضيك وباعد بيننا وبين كل ما يغضبك يا رب..وحسبي الله ونعم الوكيل فى كل من يقصدنا بشر.. بسم الله الرحمن الرحيم..َ (خَلَقۡنَا لَهُم مِّن مِّثۡلِهِۦ مَا يَرۡكَبُونَ (42) وَإِن نَّشَأۡ نُغۡرِقۡهُمۡ فَلَا صَرِيخَ لَهُمۡ وَلَا هُمۡ يُنقَذُونَ (43) إِلَّا رَحۡمَةٗ مِّنَّا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٖ (44)) صدق الله العظيم.. اللهم احفظ لنا مصر وشعبها العظيم ورئيسها القائد الشجاع وجيشها المنتصر وشرطتها الباسلة والأزهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وأرضها وحدودها ومياهها وغذائها وثرواتها واحميها من كل شرور التطرف والإرهاب الفكرى العقيم وأيقظ قلوبنا بالإيمان الصحيح الصادق المخلص وانصرنا على أعدائنا فى الداخل والخارج اللهم احرس مصر.. اللهم احسن خاتمتنا وارزقنا الجنة يارب.. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين”.