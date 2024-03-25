دعاء الليلة  16 من رمضان المبارك

تقدم «البوابة نيوز»، مجموعة من الأدعية طوال أيام شهر رمضان، ونستعرض فيما يلي دعاء الليلة السادسة عشرة من شهر رمضان..اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا..اللهم نستقوى بك ونستند عليك يا سند المظلومين على هموم الدنيا واوجاعها اليومية..اللهم اشفى مرضانا ياشافى يارب وخفف ألام كل مرض وارزقه مالا يحصل به على العلاج والدواء يارب ولا تحوجنا فى مرضنا لاحد غيرك يارب..اللهم اقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وزكاتنا ودعاءنا طالبين الصفح والمغفرة ..بسم الله الرحمن الرحيم (۞قَالَ أَلَمۡ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسۡتَطِيعَ مَعِيَ صَبۡرٗا (75) قَالَ إِن سَأَلۡتُكَ عَن شَيۡءِۢ بَعۡدَهَا فَلَا تُصَٰحِبۡنِيۖ قَدۡ بَلَغۡتَ مِن لَّدُنِّي عُذۡرٗا (76)) صدق الله العظيم.. اللهم ياعالم الغيب والشهادة يا كاشف الضر عن نبيك أيوب عليه السلام،اللهم إكشف الضر والاذى عن المظلومين فى فلسطين يارب،اللهم إرحم موتانا واغفر لهم وانر قبورهم واجعلها روضة من رياض الجنة،اللهم إرحم شهدائنا الابرار فى مصر وفلسطين واسكنهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصديقين..

بسم الله الرحمن الرحيم( فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهۡلَ قَرۡيَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ أَهۡلَهَا فَأَبَوۡاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارٗا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥۖ قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَيۡهِ أَجۡرٗا (77)) صدق الله العظيم..اللهم ياسمين يا عليم يا بصير نستحلفك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تهدىء نفوسنا وتنظف قلوبنا وتؤتينا الحكمة وراحة العقل وبعد الرؤيا والقدرة على محبة السلام والوئام والخير والعدل يارب أكفنا شر الشياطين من الإنس والجن..اللهم اهدنا إلى ما يرضيك عنا..

بسم الله الرحمن الرحيم( قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيۡنِي وَبَيۡنِكَۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأۡوِيلِ مَا لَمۡ تَسۡتَطِع عَّلَيۡهِ صَبۡرًا (78) أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتۡ لِمَسَٰكِينَ يَعۡمَلُونَ فِي ٱلۡبَحۡرِ فَأَرَدتُّ أَنۡ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٞ يَأۡخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصۡبٗا (79)) صدق الله العظيم.. اللهم أمنا بصدق وإخلاص ورضينا بالله ربا والاسلام دينا ومحمدا نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم..اللهم نعوذبك من الكذب والمال الحرام والشهوات الحرام يارب احمينا مما تعلمه ولا نعلمه وتراه ولا نراه يا بصير ياقدير يا الله..بسم الله الرحمن الرحيم ( وَأَمَّا ٱلۡغُلَٰمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤۡمِنَيۡنِ فَخَشِينَآ أَن يُرۡهِقَهُمَا طُغۡيَٰنٗا وَكُفۡرٗا (80) فَأَرَدۡنَآ أَن يُبۡدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيۡرٗا مِّنۡهُ زَكَوٰةٗ وَأَقۡرَبَ رُحۡمٗا (81) ) صدق الله العظيم اللهم اقبل مننا دعاء الليلة وإرحمنا واغفر لنا ذنوبنا مهما كبرت وإلا هلكنا بتلك الذنوب،اللهم دلنا على العبادة المقبولة عندك يا صاحب العرش المجيد يا ودود يا قوى يا متين يا حنان يا منان بحق لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم..اقبل دعاءنا ونجنا وكل من حولنا من شرور الدنيا .. بسم الله الرحمن الرحيم (وَأَمَّا ٱلۡجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَٰمَيۡنِ يَتِيمَيۡنِ فِي ٱلۡمَدِينَةِ وَكَانَ تَحۡتَهُۥ كَنزٞ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَٰلِحٗا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبۡلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسۡتَخۡرِجَا كَنزَهُمَا رَحۡمَةٗ مِّن رَّبِّكَۚ وَمَا فَعَلۡتُهُۥ عَنۡ أَمۡرِيۚ ذَٰلِكَ تَأۡوِيلُ مَا لَمۡ تَسۡطِع عَّلَيۡهِ صَبۡرٗا (82))صدق الله العظيم..

اللهم احفظ لنا مصر وشعبها العظيم ورئيسها القائد الشجاع وجيشها المنتصر وشرطتها الباسلة والأزهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وأرضها وحدودها ومياهها وغذائها وثرواتها واحميها من كل شرور التطرف والإرهاب الفكرى العقيم وأيقظ قلوبنا بالإيمان الصحيح الصادق المخلص وانصرنا على أعدائنا فى الداخل والخارج اللهم احرس مصر.. اللهم احسن خاتمتنا وارزقنا الجنة يارب.. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين.