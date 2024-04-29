ads
الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

رئيس الحكومة الأردني: تهجير الشعب الفلسطيني من غزة خط أحمر

غزة
غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حذر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، من مخاطر الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح، قائلًا إنه يكون كارثيًا على المنطقة بشكل كبير.

وشدد الخصاونة على أن النقل الطوعي أو القسري للفلسطينيين "خط أحمر" لن يسمح بتجاوزه، مع انتهاكه لاتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول عربية، مضيفًا أن تهجير الفلسطينيين يعني تصفية القضية الفلسطينية حد تعبيره.
وطالب الخصاونة، المجتمع الدولي بالاتحاد من أجل التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات بشكل سلس إلى قطاع غزة.

كما نادى الخصاونة، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح كافة المعابر من أجل دخول كافة المساعدات والسلع إلى القطاع.

وقال رئيس الوزراء الأردني، إن الأزمة التي تشهدها المنطقة، لم تبدأ في الـ7 من أكتوبر، مشيرًا إلى بدءها منذ 70 عامًا لرفض الاعتراف بوجود دولة فلسطينية.

وشدد الخصاونة، على ضرورة السماح لموظفي منظمة الأمم المتحدة بتوزيع المساعدات بشكل آمن في قطاع غزة.

 

 

رئيس الوزراء الاردني تهجير الفلسطينيين غزة خط أحمر