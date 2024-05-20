رئيس جامعة أسيوط يوقع اتفاقية لدعم مركز ذوي الإعاقة مع هيئة الأمديست

وقع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين ٢٠ من مايو؛ اتفاقية لدعم مركز ذوي الاعاقة، مع هيئة الأمديست (Amideast)، حيث ضم الوفد: الدكتورة كوينسي ديرمودي مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتورة دينا محسن نائب مدير برنامج منح الجامعات الحكومية والمسئولة عن برنامج الإعاقة، وذلك في إطار تجديد الاتفاقية الرسمية بين جامعة أسيوط، وهيئة الأمديست، من خلال برنامج المنح بالجامعات الحكومية.

حضر توقيع الاتفاقية، الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، والدكتورة زهراء إبراهيم أستاذ الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي، بكلية الطب، والدكتور أحمد سليمان الأستاذ بكلية الحقوق، والدكتور مصطفي الحديبي الأستاذ بكلية التربية.

تأتي الاتفاقية من أجل دعم هيئة الأمديست لمركز ذوي الإعاقة؛ بشراء أجهزة مساعدة خاصة بالطلاب ضعاف وفاقدي السمع، وتدريب العاملين بالمركز على الأدوات المساعدة.

وصرح “المنشاوي” ، أن الجامعة ترحب بالتواصل الدائم مع الهيئات المعنية ببرنامج الإعاقة، ودعوتهم كخبراء في الدمج والاعاقة، بالإضافة إلي تنفيذ الدراسات التحليلية، وإمداد الجامعة بالمعلومات، والبيانات اللازمة لتقييم نجاح المركز، وتعزيز وتسويق الخدمات المقدمة من خلاله، وذلك في إطار من المساندة والدعم من إدارة جامعة أسيوط، ومجلس إدارة المركز؛ لخلق مساحة، ومناخ ملائم لذوي الهمم؛ للمشاركة بفاعلية في الحياة الجامعية.

وأكد أن جامعة أسيوط تعطي أولوية كبري؛ لدعم أبنائها الطلاب ذوي الهمم؛ وتهتم بتوفير كافة الإمكانيات، والمرافق اللازمة؛ لتسهيل انخراطهم في العملية التعليمية، والأنشطة التي تجرى في الجامعة، وإعطائهم الفرصة لتحقيق دور إيجابي في المجتمع، وهو ما يعد ترجمةً حقيقية لمبادرة القيادة السياسية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بتحقيق التطلعات الخاصة لهؤلاء الطلاب فى الجامعات، والمجتمع، وتلبية متطلباتهم، وتمكينهم في شتى المجالات.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد عبد المولي؛ بالنجاحات والانفرادات التي حققها أبناء الجامعة من ذوي الهمم، والذين استطاعوا خلال الآونة الأخيرة، المشاركة بفاعلية في مختلف الأنشطة الطلابية، وتمثيل الجامعة بصورة مشرفة علي كافة الأصعدة؛ المحلية، والإقليمية، والدولية، وهو ما انعكس علي صقل شخصيتهم، وتنمية مهاراتهم، وذلك في إطار الاهتمام الكامل من الجامعة؛ بنشر ثقافة الدمج لطلابها ذوى الهمم، وإزالة كافة الصعوبات التى تقف أمامهم.

وفي سياق متصل، أثني أعضاء الوفد؛ علي الجهود المبذولة من قِبل إدارة جامعة أسيوط؛ لتفعيل دور مركز رعاية ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، وتقديم خدمات متكاملة لجميع الطلاب، تساعدهم على التكيف مع بيئتهم الجامعية، ودمجهم مع أقرانهم، من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تحفزهم علي التفوق، وتساعدهم فى تنمية مهارتهم.

