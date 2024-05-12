وكيل صحة الشيوخ لوزير الشباب: تبرعت بأرض لصالح الوزارة لكن لم أجد استجابة

قال النائب حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، إن وزارة الشباب متمثلة في الوزير الدكتور أشرف صبحي، قامت بمجهود كبير الفترة الماضية، إلا إنه منذ 10 سنوات قد تبرعت بأرض لصالح وزارة الشباب لكن لم اجد استجابه، والتقيت الوزير في مكتبه منذ عام حول هذه القضية وقابلني بشكل جيد.

وقاطع رئيس المجلس النائب حسين خضير ،مطالبا بأن يكون هناك لقاء مجدد مع الوزير لمناقشة هذا الأمر لاسيما أنه يتعلق بمشكلة خاصة حتي لا يضيع وقت الجلسة المخصصة لمناقشة قضية محددة.

وطالب د خضير خلال الجلسة العامة للشيوخ المنعقدة اليوم لمناقشة خطط الحكومة للتوسع فى المراكز الشبابية وتكاملها مع المراكز الأخري ، أن يتم انشاء مركز للتنمية الشبابية بكل المحافظات قائلا ياريت يا معالي الوزير تتدخل بصفة شخصية من اجل العمل علي انشاء مراكز للتنمية الشبابية بكل اندية مصر .