رئيس جامعة الأزهر يبحث مع وزير الشئون الدينية الصيني سبل التعاون العلمي

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة تهتم بالدراسات العربية والشرعية والعملية، وتضم مختلف العلوم والفنون ويدرس بها طلاب من مختلف دول العالم، وبحث فضيلته مع وفد وزارة الشئون الدينية بالصين سبل التعاون العلمي بين الطرفين، مؤكدًا أن الصين بلد عريق، والأزهر يرحب بطلابِهم، وأنها مستعدة لإرسال بعثات من الأساتذة للصين.

ومن جانبه أعرب وزير الشئون الدينية لجمهورية الصين، رئيس الوفد، عن سعادته بزيارة جامعة الأزهر صاحبة التاريخ العريق الممتد لأكثر من ألف عام، التي يدرس بها قرابة الأربعمائة ألف طالب، مقدمًا الشكر لأساتذة الجامعة؛ لاهتمامهم بتعليم طلاب الصين.

وأضاف أنهم أعجبوا بفكرة بيت العائلة التي تعرفوا عليها في أثناء مقابلة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ كونها تجسد التعايش بين الطوائف.

حضر اللقاء فضيلة الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء الكليات الشرعية والعربية والعملية، والأمين العام للجامعة.