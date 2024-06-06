بعائد يصل لـ 22%‎ سنويًا.. بنك مصر يصدر ودائع "فليكس" الإدخارية بالجنيه

أصدر بنك مصر الوعاء الادخاري الجديد ودائع "فليكس" وذلك بمدد استحقاق متنوعة؛ حيث إن وديعة فليكس بمدة 6 شهور تتمتع بمعدل عائد 22% سنويًا ويصرف العائد عند الاستحقاق (بنهاية مدة الوديعة)، ووديعة فليكس بمدة 9 شهور تتمتع بمعدل عائد 21% سنويًا، ويصرف العائد شهريًا.

هذا وتصدر الودائع بالجنيه المصري للأفراد الطبيعيين فقط، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من نفس يوم الشراء، هذا ويمكن الاقتراض بضمان الودائع بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الوديعة في أي وقت قبل نهاية مدتها وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن إصدار الودائع من أي فرع من فروع البنك النمطية التي يصل عددها إلى حوالي 850 فرعًا ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلاءم مع هذه الاحتياجات.