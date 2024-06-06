ننشر أسماء 17 عاملا أصيبوا في حادث سير بالمنيا

حصلت البوابة نيوز، علي أسماء 17 عاملًا اصيبوا في حادث سير بالمنيا اليوم الخميس، وجرى نقل المصابين لمستشفي المنيا العام وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق.

حيث تلقي اللواء محمد ضبش مدير امن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بورد بلاغ لمأمور مركز شرطة المنيا بانقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمال بالطريق الصحراوي الغربي.

المصابين جميعهم مقيمين قرية طوخ الخيل

وأسفر الحادث عن إصابة (محمود صالحين عبد الدايم 17 سنة -احمد صالحين عبد الدايم 14 سنة -رحاب توني حسن 16 سنة -ياسمين كمال عبد الرحمن 14 سنة -رضوي محمد علي 15 سنة -زينب عمر عبد الرحمن 15 سنة -خالد احمد احمد 16 سنة -اميرة احمد عطية 15 سنة -عمرو حمادة محمود 17 سنة -وفاء عاطف صالح 17 سنة -عاطف صالح سليم 23 سنة -كريم علي عبد الرحمن 16 سنة -سفيرة محمد محمود 19 سنة - سارة محمد محمود 15 سنة - هالة خالد اسماعيل 45 سنة -صابرين رضا صالح 22 سنة -صالح محمد احمد 11سنة ) جميعهم مقيمين قرية طوخ الخيل.

جرى نقل المصابين لمستشفي المنيا العام وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق