"القومية للأنفاق" تنفي توقف السلالم والمصاعد الكهربائية بمحطات المترو

نفت الهيئة القومية للأنفاق ، ما تم نشره عبر أحد المواقع الإلكترونية بخصوص توقف تشغيل جميع السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية بمحطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة وذلك بغرض تخفيف الأحمال الكهربائية وارتفاع درجات الحرارة .

حيث أكدت الهيئة أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، أن جميع السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية بمحطات خطوط المترو الثلاثة تعمل بشكل طبيعي دون توقف أو أعطال .

و فى سياق متصل أوضحت الهيئة أنه أثناء درجات الحرارة المرتفعة بيتم تخفيض سرعة القطارات من ٨٠ كم فى الساعة إلى ٦٠ كم فى الساعة وذلك بالمحطات السطحية فقط على أن تعود السرعة إلى طبيعتها بالمحطات النفقية .

وتهيب الهيئة القومية للأنفاق بجميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي والمهم الذي يخدم ملايين الركاب يوميا مؤكدين أنه يجب الرجوع إلى المركز الإعلامي للهيئة وشركة تشغيل مترو الأنفاق للتأكد من صحة الخبر قبل نشره.