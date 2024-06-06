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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 7 أشخاص فى انقلاب تروسيكل بطريق المحيط بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل على طريق المحيط المار على نطاق محافظة المنيا، جرى نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وإنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث  وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب تروسيكل على طريق المحيط وتحديد قبل قريتي طهنشا وبني أحمد بمدينة المنيا.

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