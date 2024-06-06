الحجر الأسود.. يمين الله يصافح بها عباده في الأرض

لكل واحد منا أمنيه يتمنى أن يحققها وها قربت الأيام الكريمة واطلت بظلاليها على أنحاء الأرض لتحقق أمنية كل من يريد التقرب إلى الله زلفى فضلا عن أنها تبشرنا بقدوم بشائر الجنة التي بها تفتح الأبواب لكل من يتمنى أمنيه التقرب من الله وفى سبيل ذلك يتضرع إلى الله داعيا أن يجد ملاذه وأمانيه في رحله يطوف فيها حول البيت الحرام داعيا أن يتحرر من الذنوب ويتقرب الى الله وفى ذلك يمارس طقوس الحج وكل ما فرض عليه في تلك الأيام من زياره لأماكن مقدسه وممارسة يعض الشعائر ومنها الطواف حول الكعبة وتقبيل الحجر الأسود فماذاعن هذا الحجر وما قصته ولماذا عرف بهذا الاسم وماذا عن تاريخه؟ وماذا عن فضائله؟

تاريخ الحجر الأسود

ظهرت بوادر ومعرفه الحجر الأسود، منذ عهد الرسول صلى الله عليه السلام حينما اختلفت قبائل قريش والعرب على من يضع الحجر الأسود، في مكانه فكان الاحتكام بعد المشورات للاتفاق على أن اول من بحكم بينهم في ذلك الخلاف هو أول رجل يدخل الكعبة، فكان أول رجل يدخل الكعبة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن آنذاك نبيا وقد احتكموا اليه لما عرفوا عنه امانته وحكمته ورجاحة عقله،وعلى ذلك ارتضوا بحكمه واحتموا اليه وفعلا بحكمة النبي التي عرف عنها أنهى النزاع، والخلاف بطريقة حكيمة إذ أخذ الحجر بيده الشريفة ووضعه في ثوبه ، ثم طلب من زعماء القبائل أن يشتركوا في حمل الثوب، وبعد أن وصلوا إلى مكان الحجر أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم بيده ووضعه في مكانه وظل على هذا الحجر منذ تلك الحادثة مكرما لدى العرب وهذا التكريم تجلى فى تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم الذى صار بعد ذلك سنه يتبعها كل مسلم ويقوم بهذا العمل أثناء الطواف الكعبة ذلك عن تاريخه.

سر التسمية

يقال أنه نزل مع آدم عليه السلام وقد كان شديد البياض ولكنه بسبب خطايا وذنوب بنى آدم أسودّ لونه وبرغم ذلك حفظه الله عز وجل لنبيه إبراهيم وابنه إسماعيل وبدأ إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام ببناء الكعبة وقد اراد أن يكون مكان بدء الطواف ظاهرا للناس فأحضر جبريل عليه السلام الحجر ووضعه مكانه وكان الحجر في ذلك الوقت يتلألأ من شدة بياضه اذ كان يضئ كل أطراف الكعبة .

وصفه

وصف بأنه بلغ طوله ذراع وقد غرس في بناء الكعبة ولم يظهر الا راسه الذى اصبح اسود بسب ذنوب العباد اما الجزء المغروس في الكعبة فمازال لونه أبيض

فضائل الحجر الأسود

اكتسب أهميته وفضله بسبب أنه يعد يمين الله في الارض اذ يصافح من خلاله عباده كما يصافح الرجل أخاه كما انه يعد أحد احجار الجنه اذ يعد واحدا من ياقوت الجنة وقد زاد كرامة وتشرفا بسبب تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم له فضلا عن كرامته التى تجلت فى أن من يمسحه قد يمسح خطاياه كما تتجلى كرامته في ان من يأتي اليه ويقبله قد يشهد عليه بحق يوم القيامة كما يجاب الدعاء عند موضع الحجر وذلك بسبب ازدحام الملائكة على تقبيله .