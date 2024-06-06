ننشر أسماء مصابى انقلاب تروسيكل بطريق المحيط بالمنيا

حصلت البوابة نيوز، على أسماء 7 مصابين فى حادث انقلاب تروسيكل على طريق المحيط المار على نطاق محافظة المنيا.

وهم خالد ربيع محمد، 48 سنه ، بدرية نصر الدين، 55 عام، عزة محمد عبدالحكيم، 35 عام، محمد عبدالحكيم محمد، 6 عام. محمود علاء، 9 اعوام، علاء محمد عبدالحكيم 43 عام، وشخص مجهول الهوية، جميعهم مقيمين في قرية بني أحمد الغربية التابعة إداريا لمركز المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب تروسيكل على طريق المحيط



وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب تروسيكل على طريق المحيط وتحديد قبل قريتي طهنشا وبني أحمد بمدينة المنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.