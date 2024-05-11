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الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تنظم مؤتمراً صحفياً بحضور قداسة البطريرك الأنطاكي

البطريرك مار اغناطيوس
البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني
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نظمت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر من خلال مكتبها الإعلامي مؤتمراً صحفياً، بحضور البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع، اليوم السبت  في كنيسة السيدة العذراء مريم في غمرة بالقاهرة، حيث استقبل قداسته بترحاب شديد عدداً من القنوات الفضائية والجرائد والمواقع الإلكترونية المختلفة في مصر، وأجاب على أسئلتهم واستفساراتهم.

وقد بدأ المؤتمر بفيلم تسجيلي عن المكتب الإعلامي والعلاقات العامة في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر وأهمية الإعلام الكنسي، حيث أكد قداسته أن الإعلام في عصرنا الحالي أصبح شيئاً هاماً وملحاً جداً، خصوصاً في أيام الرقمنة التي نعيشها اليوم.

كما تحدث في عدة مواضيع أهمها ذكرياته في مصر حيث عاش أربعة أعوام بدأ بها رهبنته، معبراً عن اغتباطه الشديد بكل التجديدات التي طرأت على الكنيسة في الفترة الأخيرة من حيث البناء الروحي للشعب والخدمات من جهة، والبناء المادي وتجديد الكنيسة وملحقاتها من جهة أخرى.

وتطرق إلى الحديث عن الاجتماع الرابع عشر لبطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، وأوضح أيضاً تفاصيل الأوضاع الحالية التي تعيشها سورية والمنطقة، ثم اختتم اللقاء بالبركة الرسولية والصور التذكارية.

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البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني الكنيسة السريانية الارثوذكسية بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم كنيسة السيدة العذراء مريم في غمرة