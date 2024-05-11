خلال دورتها الخامسة.. قمة "شركات ناشئة بلا حدود" دفع جديد لريادة الأعمال والتنمية المستدامة

تمثل القمة الخامسة لـ"شركات ناشئة بلا حدود" فى مصر منصة حيوية للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين والمبتكرين.. حيث تم التركيز على بناء آفاق عالمية لدعم وتعزيز بيئة ريادة الأعمال فى المنطقة.

حظيت النسخة الخامسة حضورا أكثر من 5000 من رواد الأعمال والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة الى متحدثين من لندن، وإيطاليا واليابان، والولايات المتحدة، والسنغال، والكويت، والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن خبراء في مجال الشركات الناشئة مثل إبراهيم ساجنا وساداهاروسيكو ومايكل لينتس.

في كلمتها الافتتاحية، قدّمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رؤية حول أهمية دعم بيئة ريادة الأعمال في مصر والمنطقة، وأكدت على الجهود التي تبذلها الحكومة لتحفيز الشركات الناشئة ودعمها في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام. تشير المشاط إلى الإجراءات والتدابير المحفزة التي تتبناها الحكومة، بما في ذلك إطلاق وحدة دائمة في مجلس الوزراء لتقديم السياسات والقوانين المناسبة لدعم ريادة الأعمال.

منصة "حافز" تمثل جزءًا أساسيًا من هذا الجهد، حيث توفر الخدمات المالية وغير المالية من شركاء التنمية للشركات الناشئة في مصر، مما يسهم في تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لها. وتؤكد الوزيرة أن تحسين منظومة ريادة الأعمال هو جزء لا يتجزأ من شراكات مصر الدولية، مع توجيه التركيز نحو الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال كمحركات للتنمية المستدامة.

من جانبها، تعتبر الشراكات مع شركات التنمية والمؤسسات الدولية أحد الأسس الرئيسية لدعم ريادة الأعمال والابتكار في مصر. تشير المشاط إلى أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تضم مشاريع وبرامج في مجالات الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز التعاون لدعم منظومة ريادة الأعمال.

وتضمنت النسخة الخامسة لأول مرة في مصر بدء فعاليات صالون الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع جيف بوت، الشريك المؤسس لشركة رأس المال المخاطر الأمريكية Blitzscaling Ventures حيث يعدان قمة "شركات ناشئة بلا حدود" المنصة الحصرية للصالون في مصر والشرق الأوسط. وتتضمن الجلسة الحوارية محادثة بين ريد هوفمان وكريس يه الشريك العام في Blitzscaling.

وللدور المحوري الذي يلعبه الترفيه الآن في دعم وتمكين رواد الأعمال، يتضمن قمة جلسات حوارية متنوعة مع Shark Tanks بقيادة عبدالله سلام ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر ، بالإضافة الى جلسة حول "ربط الترفيه بالعمل: كيف يلهم Shark Tank الملايين لبدء أعمالهم". ستقود هذه الجلسة شخصيات رائدة على رأسهم عمرو منسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ievents ، وأحمد طارق، رئيس مجلس إدارة شركة اليانز للخدمات البحرية اللوجستية ، بإدارة إيمي موفي، المؤسس المشارك لشركة Mo4Network.

كما تضمنت جلسة أخرى عن إمكانيات المحتوي الإبداعي في تغيير السرد في الشرق الأوسط بمشاركة مي عبدالعظيم ، الرئيس التنفيذي لشركة Media and More ، ومي سلامة، شريك مؤسس في Creative Industry Summit. بالإضافة إلى تعاون مميز مع الشركة المصرية الناشئة Widebot للذكاء الاصطناعي، والتي توفر لزائرين النسخة الخامسة من القمة مساعدة افتراضية للتنقل والتعرف على جدول الأعمال. وتستضيف القمة وائل الترابي، رائد أعمال سعودي ومؤسس شركة قوام، والذي سيشارك تجربته في تأسيس ثلاث شركات أخرى والخروج منها، ومهمته في بناء نظام بيئي قوي للشركات الناشئة في المنطقة.

قالت فالنتينا بريمو، مؤسسة قمة "شركات ناشئة بلا حدود Startups Without Borders ": "نسعى الى توفير منصة للمتحدثين البارزين لمشاركة خبراتهم والمشاركة في مناقشات مثمرة وتبادل الأفكار بما يعود بالنفع على رواد الأعمال من الشباب والمبتكرين. كما أكدت بريمو على فخرها لإطلاق صالون الذكاء الاصطناعي في القاهرة، وهي صيغة جديدة للفعاليات تصل لأول مرة إلى الشرق الأوسط حيث سيتم التركيز على مجموعة من المحادثات والمناقشات الشيقة والمبتكرة عن الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن يكون عامل تغيير في جميع الصناعات.

الجدير بالذكر أن فعاليات القمة ضمت نخبة من المتحدثين تضم عدداً من كبار المستثمرين، ومستثمري رأس المال الجريء ومسئولي حاضنات ريادة الأعمال، والذين ناقشو عالم الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى أكثر من 30 ورشة عمل، قدمت لرواد الأعمال العديد من الأفكار والأدوات اللازمة للنمو والتوسع، بدءًا من بناء خطط المبيعات إلى فهم قوة الذكاء الاصطناعي.