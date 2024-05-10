نتنياهو يتحدى بايدن.. رئيس وزراء الاحتلال: إسرائيل ستقاتل ولو وحدها

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه إذا اضطرت إسرائيل إلى "الوقوف بمفردها"، فإنها ستقاتل "وحدها"، عقب التهديدات الأمريكية بتعليق شحنات الأسلحة لحليفتها التاريخية.

وبحسب بيان صادر عن مكتبه، قال نتنياهو: "إذا كان علينا أن نقف وحدنا، فسوف نقف وحدنا. لقد قلتها بالفعل: إذا لزم الأمر، فسنقاتل بأظافرنا".

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، مجددًا، والذي بدا وكأنه يرد ضمنيًا على جو بايدن: "سنضرب حماس، وسنضرب حزب الله، وسنحصل على الأمن".

من جانبه، أكد الأميرال دانييل هاجاري، المتحدث باسم الجيش، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي "يمتلك أسلحة كافية لإنجاز مهمته في رفح". وقصفت قوات الدولة اليهودية قطاع غزة يوم الخميس، في الوقت الذي هددت فيه الولايات المتحدة بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل في حالة شن هجوم كبير على بلدة رفح المكتظة بالسكان، الواقعة جنوب القطاع الفلسطيني على الحدود مع مصر.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الولايات المتحدة لا تزال تعارض أي تهجير قسري للفلسطينيين، على خلفية التهديد بشن هجوم برى عسكري كبير على رفح من قبل إسرائيل.

وأكد رئيس الدبلوماسية الأمريكية مجددا “الموقف الواضح للرئيس جو بايدن، والذي بموجبه لا تدعم الولايات المتحدة عملية عسكرية كبيرة في رفح وترفض أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة"، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر بشأن المكالمة مع الوزير شكرى.

وأضاف ميللر أن بلينكن "أعرب أيضًا عن دعم الولايات المتحدة لإعادة فتح معبر رفح ومواصلة إيصال المساعدات الإنسانية، وهو أمر عاجل".

كما شكر بلينكن مصر على وساطتها في محادثات وقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

