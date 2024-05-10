استجابة لتحرك السعر العالمي.. الذهب يعاود الارتفاع في مصر مسجلا 3140 جنيها للجرام

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال جلسة اليوم الجمعة، ليستكمل ارتفاعه يوم أمس، وذلك بعد أن وجد دعم كبير من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي الأمر الذي ساعد سعر الذهب المحلي على الخروج من منطقة التداولات العرضية التي سيطرت عليه لفترة طويلة من الوقت.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3140 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3140 جنيه للجرام، وكان قد سجل أعلى مستوى اليوم عند المستوى 3150 جنيه للجرام.

يأتي هذا بعد أن ارتفاع سعر الذهب خلال تداولات أمس الخميس بمقدار 30 جنيه فقد أغلق تداولات الأمس عند المستوى 3110 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3080 جنيه للجرام.

استطاع الذهب المحلي ان يجد الزخم الكافي للارتفاع والخروج من منطقة التداولات المحدودة التي سيطرت عليه خلال الفترة الأخيرة، وذلك من جراء ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي الأمر الذي دعم السعر لاختراق المستوى 3100 جنيه للجرام.

في الوقت نفسه نجد أن سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يشهد تراجع تدريجي ويتداول حالياً عند متوسط سعر 47.40 جنيه لكل دولار، فيما يعد أقل مستوى منذ بداية شهر ابريل، وهو الأمر الذي يحد من مكاسب أسعار الذهب.

في ظل ضعف الطلب المحلي وتراجع سعر صرف الدولار المستخدم في تسعير الذهب، لا يجد الذهب المحلي دعم سوى من سعر أونصة الذهب العالمي، وإذا توقف السعر العالمي عن الصعود ستعود أسعار الذهب في مصر إلى التراجع من جديد متأثرة بتراجع سعر الصرف.

هذا وقد أعلن البنك المركزي المصري يوم أمس عن تراجع في معدل التضخم الأساسي في ابريل إلى 31.8% مقارنة مع قراءة التضخم في مارس بنسبة 33.7% وذلك على المستوى السنوي، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي الشهري في ابريل بنسبة 0.3% بأقل من قراءة مارس بنسبة 1.4%.

يذكر ان مؤشر التضخم الأساسي يستثني عوامل التذبذب وعدم الاستقرار وهو المؤشر الذي يعتمد عليه البنك المركزي في اتخاذ قرار الفائدة، بينما مؤشر التضخم الرئيسي السنوي العام عن مدن مصر الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد ارتفع بنسبة 32.5% في ابريل مقارنة مع مارس بنسبة 33.3%.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي لتسجل أعلى مستوى في أسبوعين لتقبل على تسجيل أعلى ارتفاع أسبوعي منذ الأسبوع الأول في ابريل الماضي، وذلك بعد بيانات اعانات البطالة الأمريكية التي جاءت أسوأ من التوقعات لتعيد الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، ودفعت كلا من الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية إلى الهبوط مما دعم ارتفاع أسعار الذهب.

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع منذ جلسة الأمس بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي وذلك على الرغم من تراجع تدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الأمر الذي يحد من مكاسب أسعار الذهب.

توقعات أسعار الذهب

استطاع سعر أونصة الذهب العالمي تخطي مستوى المقاومة 2330 دولار للأونصة ليحقق مستهدفات الصعود عند 2350 ثم 2370 دولار للأونصة، ويظهر مؤشر الزخم اليوم إمكانية تحقيق المزيد من الصعود، بينما مؤشرات الزخم اللحظية تظهر تشبع في الشراء.

قد يدفع هذا السعر إلى التذبذب، وفي حال ارتفاع السعر فوق المستوى 2370 دولار أو تسجيل اغلاق أسبوعي فوقه سيتجه إلى منطقة 2395 – 2400 دولار للأونصة، بينما الاغلاق الأسبوع تحت هذا المستوى قد يعيده إلى 2350 ثم 2330 دولار للأونصة.

السعر المحلي:

استطاع سعر الذهب المحلي أن يتخطى المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 بعد أن وجد الدعم الكبير من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، ليغلق تداولات الأمس فوق هذا المستوى ويجد دفعة لتحقيق المزيد من الصعود خلال تداولات اليوم ليسجل أعلى مستوى عند 3150 جنيه للجرام.

حركة الذهب المحلي تعتمد على تحركات سعر الذهب العالمي، وبالتالي إذا توقف السعر على العالمي عن الصعود سيعود الذهب المحلي إلى التراجع خاصة في ظل قوة مستوى المقاومة 3150 جنيه للجرام، بالإضافة إلى التراجع التدريجي في سعر الصرف الذي يؤثر سلباً على تسعير الذهب.