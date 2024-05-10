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الجمعة 10 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط ١٣٥٦ مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

منال عوض
منال عوض
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شددت  الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط ، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق و التأكد من توافر السلع والتزام المخابز بالمواصفات المقررة ، واصلت مديرية التموين جهودها وحملاتها المكثفة لمتابعة تلك المنظومة .

حيث أعلنت المديرية عن عن تحرير ١٣٥٦ محضراً خلال الحملات المُنفذة على مدار شهر إبريل الماضى ، وتضمنت المخالفات التى جرى رصدها تحرير ١٩٥ محضر للمخابز وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة و العمل بدون ترخيص وضرب وهمي ، وفيما يخص الاسواق فقد جرى تحرير ١١٦١ محضراً وجاءت المخالفات مابين عدم اعلان وشهادة صحية وغش تجاري ولحوم مكشوف  وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر المقرروسجل تجاري وبدون ترخيص .

وفي سياق متصل فقد جرى سحب ٢٣ عينة غذائية وغير غذائية و ١٣ عينة دقيق و١٢ نخالة و١٢ قمح  للتأكد من مطابقتهم للمواصفات.

وتابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  عملية توريد محصول القمح لهذا الموسم ، بالشون التى جرى تجهيزها قبل إنطلاق موسم التوريد الذى سيستمر حتى منتصف أغسطس ٢٠٢٤.

فيما أكدت الدكتورة منال عوض، على الجهات المعنية بالإشراف على المنظومة والتى تتمثل فى مديريتى الزراعة والتموين  بالعمل على انتظام عملية التوريد، موجهة أيضًا بالتيسير على المزارعين ورصد اى معوقات والعمل على حلها فورًا.

وفى هذا السياق، تلقت " المحافظ "، بيان حول الموقف الخاص بهذه المنظومة، حيث أشار البيات إلى أن اجمالى المساحة المنزرعة من القمح هذا العام بلغ ٣٦١٣٨ فدان ، بمعدل زيادة فى المساحة عن العام الماضى بلغ ٥ آلاف فدان ، جرى الأمس حصاد ١٥٦٥٠ فدان ، وجرى توريد حتى الأمس كمية بلغت ١٩٨٧٣ طن و٧٢١ كيلو جرام من القمح ، حيث يجرى التوريد بعدد ٦ شون تابعة للبنك الزراعى بكفر سعد وفارسكور والسرو والزرقا ، بالإضافة إلى شونة مطحنة السيالة والسنانية بدمياط واضرب الزرقا.
 

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