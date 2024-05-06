محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية خلال احتفالات أعياد الربيع

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم الاثنين جهود الوحدات المحلية فى تكثيف أعمال النظافة أولاً بأول بالمتنزهات، والحدائق العامة، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة مع نظافة الشوارع والميادين، والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المرورى بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة، بالإضافة إلى متابعة حركة المركبات وخطوط السير، بالاضافة إلي تواجد العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف والتي تمركزت في تلك الحدائق لتقديم الخدمات الطبية للمترددين في حالة الطوارئ.



وعلى مدار اليوم تستقبل الحدائق والمتنزهات والمراسي النيلية المواطنين خلال احتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم فى مظاهر من البهجة والفرحة، ووسط إقبال كثيف من المواطنين على كورنيش النيل وفى النوادى والحدائق والمتنزهات والمراسي النيلية، وفي أجواء من الطقس المعتدل والطبيعة الخلابة لعروس الصعيد.



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