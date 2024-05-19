الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة خلال الأسبوع الجاري

كشفت هيئة الأرصاد الجوية ، عن استمرار الأجواء شديدة الحرارة اليوم الأحد على أغلب الأنحاء، والتي تؤدي الي ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

واوضحت الأرصاد انه تسجل درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 38 درجة موضحة أن التعرض المباشر لآشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة .



موعد انتهاء الموجة الحارة



ونوهت هيئة الارصاد الجوية إلى أن هذه الأجواء شديدة الحرارة مستمرة خلال هذا الأسبوع ليسجل متوسط درجات الحرارة العظمى بين 37 إلى 39 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجة البحري لتسود أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار ومعتدل ليلا علي اغلب الانحاء.

نصائح للمواطنين لتجنب ارتفاع درجات الحرارة

ونصحت الارصاد المواطنين بعدم التعرض المباشر لآشعة الشمس، واستخدام أغطية الرأس، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

وشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.

أسباب الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد

واوضحت هيئة الارصاد الجوية، انه ترجع اسباب الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد ، إلى التأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وارتفاع قيم درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في الظل على القاهرة الكبرى إلى 39 درجة.

حالة الطقس اليوم

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، انه يشهد اليوم الاحد، طقس شديد الحرارة علي اغلب الانحاء وحار علي السواحل الشمالية الشرقية وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

كما يشهد الاحد نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية 35 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 27 وعلى شمال الصعيد 41 للعظمي والصغرى 24 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمي والصغري 27 درجة .

اضطراب في الملاحة البحرية

واوضحت الارصاد ان هناك اضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 40:60 كم/س وارتفاع الامواج من 2 :3.5 متر.