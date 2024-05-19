وزير الخارجية الصيني: ندعم بنشاط استراتيجيات التنمية في طاجيكستان

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن الصين ستدعم بنشاط استراتيجيات التنمية في طاجيكستان وستساعد الدولة على تحسين اقتصادها.

وأشار وزير الخارجية الصيني - خلال اجتماع مع الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن في العاصمة /دوشنبه/ - إلى زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الطاجيكي، إلى الصين لحضور قمة الصين - آسيا الوسطى العام الماضي، والتي أعلن خلالها رئيسا الدولتين إنشاء مجتمع الصين - طاجيكستان بمستقبل مشترك يتميز بالصداقة الدائمة والتضامن والدعم والمنفعة المتبادلة.

وقال - بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سي. جي. تي. إن." الصينية - إن هذه الزيارة حددت أهدافا واضحة لتنمية العلاقات الثنائية وأرسلت إشارة إيجابية إلى الشعبين والعالم.

وأضاف وزير الخارجية الصيني أن "الصين ستواصل دعم طاجيكستان بقوة في اتباع مسار التنمية الذي يتناسب مع ظروفها الوطنية، وستعارض بشدة التدخل الخارجي في شؤون طاجيكستان الداخلية".

من جانبه، قال الرئيس الطاجيكي إن طاجيكستان توصلت إلى عدد من التوافقات مع الصين خلال زيارته العام الماضي، وتم تحقيق نتائج مهمة في تنفيذها، موضحا أن تعزيز العلاقات مع الصين يمثل أولوية للسياسة الخارجية لطاجيكستان وأن طاجيكستان تلتزم بثبات بمبدأ صين واحدة وتعترف بأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين.

وأعرب عن أمله في الحفاظ على تبادلات وثيقة رفيعة المستوى مع الصين، وتعزيز التعاون في الاقتصاد والتجارة والطاقة والمعادن والنقل والزراعة والصناعة الخضراء والذكاء الاصطناعي، ومواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين.

وأضاف الرئيس الطاجيكي أن الصين تلعب دورا حيويا في الشؤون الدولية والإقليمية وأن طاجيكستان مستعدة للتنسيق الوثيق مع الصين بشأن المنصات متعددة الأطراف.