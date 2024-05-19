عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر لغزة في اليوم الـ 226 من الحرب

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لمناطق عدة في قطاع غزة، من بيت لاهيا شمالًا حتى رفح جنوبًا، مُخلفة عشرات الشهداء والجرحى، في اليوم الـ226 من الحرب.

واستهدف طيران الاحتلال محيط مُستشفى كمال عدوان شمال القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي على منطقة الشيخ زايد وتلة قليبو، وبلدة بيت لاهيا.

واستشهد 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون في غارة جوية من طائرة حربية على منزل لعائلة شاهين بحي التفاح شرق مدينة غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما استشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون في قصف على مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.

وكان 20 شخصا استشهدوا وأصيب آخرون، جراء قصف للاحتلال استهدف منزلا لعائلة حسان في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد شخص وإصابة آخرين في استهداف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين في دير البلح.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة عوض قرب مسجد الصفاء في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأطلقت طائرات مروحية حربية النار شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع غارة وسط مدينة رفح، وإطلاق قذائف من زوارق الاحتلال الحربية صوب ساحل بحر رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في شرق ووسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة،برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن سقوط أكثر من 35 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79 ألفا و366 فلسطينيا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

