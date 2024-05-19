ضبط شاب بتهمة قتل صديقه لسرقة هاتفه المحمول بالإسماعيلية

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القصاصين بمديرية أمن الإسماعيلية من (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (طالب) عن مسكنه.

وبالفحص وإجراء التحريات توصلت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة صديق المتغيب (طالب- مقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، بغرض السرقة حيث قام بإصطحاب المتغيب لمنزله والتعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته فأودى بحياته وإستولى على هاتفه المحمول.

وأرشد المتهم عن الأداة المستخدمة فـى الواقعة والهاتف المحمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.